Het West-Vlaamse ScioTeq, de voormalige afdeling van Barco die schermen maakt voor de luchtvaart- en defensiesector, is sinds deze maand in handen van OpenGate Capital. Het Californische investeringsfonds, dat 200 miljoen dollar veil had voor het bedrijf, ziet flink wat groeipotentieel. Zo wil het in de burgerluchtvaart ook binnenraken bij grote jongens als Boeing. In defensie ziet het dan weer flink wat groeikansen in de Amerikaanse landmacht.