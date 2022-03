De coöperatieve bank NewB wil vers kapitaal aantrekken. Er zou gemikt worden op zo'n 35 miljoen euro, al is NewB over het bedrag nog in gesprek met de Nationale Bank. Anders dan voor de opstart van de bank komt er geen grote inzamelcampagne bij particulieren en middenveldorganisaties. Deze keer wil ze aankloppen bij institutionele en publieke investeerders. Het vers kapitaal moet NewB in staat stellen ook kredieten te verstrekken voor grotere duurzame en sociale projecten. Al blijft de bank ook particulieren aanspreken. Sinds vandaag ook via een pop-up.