Nieuwe boot om meer windmolens te bouwen

Baggeraar Jan De Nul houdt zich meer en meer bezig met de bouw van windparken op zee. De activiteit vertegenwoordigt ondertussen vijf à tien procent van de omzet van 't bedrijf. En dus investeert Jan De Nul in extra materieel. In de haven van Oostende is vandaag een nieuw schip gedoopt, speciaal uitgerust voor de bouw van windmolens op zee.