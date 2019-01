Nieuwe brexit-countdown voor May

De Britse eerste minister Theresa May heeft nog een week de tijd om haar tegenstanders te overtuigen van haar Brexit-akkoord met de EU. Volgende week dinsdag zou het Britse parlement daarover stemmen, en de uitkomst blijft allesbehalve zeker. Maar een nieuw referendum komt er zeker niet, dat heeft May gezegd in een interview met Britse openbare omroep BBC.