Modeketen e5 verwacht dit jaar al mooie winstcijfers. Dat zeggen de nieuwe eigenaars zowat een half jaar nadat ze ruim 50 winkels redden van de ondergang. Over twee jaar mikken ze op minstens 60 winkels, terwijl de bestaande nog dit jaar een make-over krijgen. Zoals de winkel in Ternat, waar we een kijkje mochten nemen en meer uitleg kregen.