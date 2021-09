De financiële markten worden stilaan nerveus. Eind deze week dreigt een "government shutdown" in de V.S. Overheidsdiensten moeten dan de deuren sluiten omdat het geld op is. De Republikeinen blokkeren een financieringswet in de Senaat. Ze willen de discussie openen over de belastingvoordelen en hogere uitkeringen in het investeringsplan van de Democratische president Biden. Socialistische geldverspilling, die de inflatie nog verder zal opdrijven, zo luidt hun kritiek.