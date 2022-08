In China rukt een nieuwe trend op: kofferbakverkopen. Maak van je auto of bestelwagen een winkel. Als het ware een kruising tussen een rommelmarkt of garageverkoop enerzijds, en pop-up winkels anderzijds. De kofferbakverkopen zijn vooral populair bij jongeren. Zij starten zo een eigen mini-onderneming. Uit noodzaak vaak, want 1 op de 5 jonge Chinezen is werkloos.