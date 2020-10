Galapagos moet jarenlang onderzoek in de vuilbak gooien. Een kandidaat-medicijn tegen artrose in de knie heeft gefaald bij proefpersonen. Het is al de tweede opdoffer dit jaar voor het Mechelse biotechbedrijf. Het aandeel krijgt opnieuw een klap. Maar Galapagos geeft niet op want het heeft nog andere kandidaat-medicijnen in de pijplijn zitten.