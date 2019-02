Nieuwe nummer 1 in zonneparken toont ambitie

Er is een nieuwe nummer 1 in de zonneparken in Vlaanderen: Patronale Solar, een joint-venture tussen verzekeraar Patronale Life en de Hasseltse ontwikkelaar van hernieuwbare energieprojecten Edison Energy Group. Na de overname van de Belgische zonneparken van het Nederlandse Sunrock telt het er nu meer dan 200. Goed voor 75,5 megawattpiek. Een vermogen dat het binnen de vijf jaar wil verdubbelen.