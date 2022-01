Het Belgische bedrijf achter de maaltijdbox Foodbag, opent nu ook een online supermarkt in ons land, onder de naam Rayon. Die biedt een breed maar beperkt aanbod van voeding en niet-voedingsproducten, vaak van minder bekende of lokale merken. 't Is geen prijsbreker, maar Rayon mikt op thuiswerkers die tijdens de pandemie geproefd hebben van het gemak van thuisleveringen.