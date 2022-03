In Vlaanderen gebeurt nu zestig procent van de erfenisaangiften bij de belastingen via een notaris of andere deskundige. In veertig procent van de gevallen doen de erfgenamen het zelf. Wellicht zullen in de toekomst meer mensen hun voorbeeld volgen. De Vlaamse Belastingdienst lanceert immers een onlinetool, die het voor erfgenamen gemakkelijker maakt zelf hun aangifte in te vullen.