Nieuwe productiesite voor GlaxoSmithKline

In Waver heeft farmareus GSK, de grootste privéwerkgever van Wallonië, een nieuwe productie-eenheid in gebruik genomen. Die is bestemd voor de aanmaak van poliovaccins, wat nu nog in Rixensart gebeurt. Het gaat om een investering van maar liefst 340 miljoen euro.