Nieuwe regels tegen sociale dumping vrachtwagenchauffeurs

De 27 Europese lidstaten hebben een compromis bereikt over de hervorming van het Europees wegtransport. Het hoofddoel is om de sociale dumping in de sector te verminderen. 't Compromis moet nu nog naar het Europees Parlement. In tussentijd hoopt België te kunnen sleutelen aan de zogenaamde cabotageregels. Dat zijn de voorwaarden om in een andere lidstaat transporten uit te voeren.