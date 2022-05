In het Gentse deel van North Sea Port legt Infrabel momenteel de laatste hand aan enkele belangrijke projecten die het goederenvervoer moeten stimuleren. Goed voor 33,5 miljoen aan investeringen. De belangrijkste is de aanleg van twee lange sporen van 750 meter in het rangeerstation Gent Zeehaven zodat het meer treinen van die lengte kan ontvangen. Want hoe langer de trein, hoe rendabeler.