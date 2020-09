In rusthuis Rozenhof in Anderlecht gebruiken ze sinds enkele maanden een nieuwe technologie die alarm slaat wanneer bewoners vallen. Het gaat om een 3D-sensor die is uitgerust met software op basis van artificiële intelligentie. De technologie komt van een Belgische start-up, Mintt. Die haalde meer dan 1 miljoen euro op om het systeem verder uit te rollen.