Ons land heeft er een topspeler bij op de professionele vastgoedmarkt: Esset Benelux. Dat is een dochterbedrijf van de Franse vastgoedgroep Emeria, die hier al actief was via Trevi. Met de overname van de Belgische activiteiten Codabel en Cushman & Wakefield Asset Services daar bovenop wordt Esset Benelux meteen de nummer drie in professioneel vastgoed in ons land.