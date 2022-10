De afgang voor de Britse regering Truss is nu wel compleet. De nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt heeft vandaag zowat alle belastingverlagingen geschrapt die de regering in september had aangekondigd. Daarmee wil hij de financiële markten geruststellen. Die vonden het bepaald geen goed idee om massaal geld lenen om de belastingen te verlagen.