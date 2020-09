De bitcoin oefent een sterke aantrekkingskracht uit op handelaars in Afrika. Ze zien in de cryptomunt een goedkoper alternatief voor de Amerikaanse dollar, voor de aankoop van hun producten in het buitenland. De bitcoin bedreigt zelfs het businessmodel van bedrijven als Western Union en Moneygram, voor de geldtransfers tussen Afrikaanse migranten en hun thuisland.