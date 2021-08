Niet één op de zes leerkrachten wiskunde die start in de laatste graad van het secundair onderwijs heeft daarvoor het geschikte diploma. Scholen moeten vaak beroep doen op leerkrachten biologie, aardrijkskunde of zelfs lichamelijke opvoeding om de talrijke vacatures in te vullen. En dat terwijl de overheid zoveel mogelijk leerlingen naar de zogenaamde STEM-opleidingen wil lokken, een combinatie van wetenschap, technologie en wiskunde.