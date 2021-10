In Las Vegas heeft Sotheby's tijdens een veiling een paar sneakers verkocht voor anderhalf miljoen dollar. Het om een paar rood-witte Nike Air Ships uit 1984, die Michael Jordan droeg in de vijfde wedstrijd van zijn eerste seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Jordan groeide uit tot een basketlegende, en samen met hem brak ook Nike wereldwijd door. En precies daarom zijn verzamelaars zo tuk op de schoenen.