Met de stiptheid kan het beter, maar wat betreft aanwervingen zit de NMBS perfect op schema: de spoormaatschappij heeft al driekwart van z'n vacatures voor dit jaar ingevuld. Geen gemakkelijke klus, want de NMBS zoekt in totaal 1.750 nieuwe medewerkers. Nog 450 vacatures staan nu open. Daarom lanceert de vervoermaatschappij in de herfst nieuwe recruteringscampagnes, met speeddates op de trein, infosessies bij de VDAB en jobdagen in de stations.