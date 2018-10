NMBS verhoogt efficiëntie met reuze-werkhal

In Hasselt heeft de NMBS onder luid tromgeroffel een nieuwe werkhal ingehuldigd. Die moet het onderhoud van de treinen efficiënter maken. In Hasselt gaat het om een investering van 25 miljoen. In totaal investeert de NMBS dit en de komende vier jaar 300 miljoen in de modernisering van het onderhoud. En dat zou de reiziger ten goede moeten komen.