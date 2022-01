De Antwerpse start-up Nobi tankt 13 miljoen euro om meteen heel Europa en de V.S. te veroveren met z'n slimme lamp. Die maakt het werk in woonzorgcentra een pak efficiënter. Ze detecteert bijvoorbeeld wanneer de bewoner gaat slapen of opstaat, maar vooral of er iets mis loopt, zoals een val. Met de kapitaalinjectie wil de start-up het komende jaar groeien van 10 naar 40 werknemers, verspreid over kantoren in België, Nederland, Zwitserland en New York.