De Europese Commissie komt pas over enkele weken met een uitgewerkt voorstel over een prijsplafond voor gas. Toch is er over dat laatste nog altijd geen princiepsakkoord tussen de leiders van de 27 lidstaten. Die hebben in de Tsjechische hoofdstad Praag vergaderd over de energiecrisis. Dat de Europese leiders zoveel moeite hebben om knopen door te hakken, is pijnlijk. Zeker nu Europa zich tracht te profileren als een verenigd continent, dat de Europese Unie overstijgt.