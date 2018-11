Nog meer groeizorgen na onverwachte Duitse krimp

De Duitse economie is tussen juli en september onverwacht gekrompen, en dat is ongezien in de voorbije 5 jaar. Dat is een serieuze tegenvaller voor de eurozone, want Duitsland is daarin de economische motor. De krimp is het zoveelste signaal dat we in Europa een groeivertraging doormaken.