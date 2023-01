Vier op de tien kmo's in ons land hebben geen idee hoe het verder moet, als de eigenaar of zaakvoerder zwaar ziek wordt of overlijdt. Nochtans gebeurt zoiets vaker dan we denken. Heidi Theys ondervindt aan den lijve wat het is om met het noodlot geconfronteerd te worden. Eén van haar zakenpartners in hun consultancybureau LQ stapte anderhalf jaar na de oprichting uit het leven. Tot overmaat van ramp kreeg Heidi onlangs zelf te horen dat ze terminaal ziek is. Ze doet er alles aan om haar opvolging zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.