VBO-topman Pieter Timmermans doet een ultieme oproep aan de regeringspartijen om de barrières voor e-commerce in ons land op te heffen. De regels voor flexibele en nachtarbeid zijn in ons land strenger dan in de buurlanden, waardoor grote webshops zich net over de grens vestigen, in Nederland of Duitsland. Dat heeft ons land al tienduizenden banen gekost. Volgens het VBO is het nu of nooit, als ons land de trein van de e-commerce niet wil missen.