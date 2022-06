Het Noorse Visma, bekend van de wielerploeg Jumbo-Visma, neemt het Gentse softwarebedrijf Teamleader over. De overnameprijs blijft geheim. Teamleader is in 2012 opgericht door Jeroen De Wit. Intussen telt het 180 werknemers en is het ook winstgevend. De Wit en het management blijven wel aan boord, en Teamleader behoudt ook z'n merknaam. Maar met Visma achter zich wil het bedrijf nog sterker groeien in Europa.