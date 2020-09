Als alles volgens plan loopt wordt ons land vanaf 2023 een zalmproducent. Een jong Noors bedrijf, Columbi Salmon, wil in Oostende 15.000 ton Atlantische zalm per jaar gaan kweken, op het land, in grote watertanks. De zalmboerderij is goed voor een investering van liefst 150 miljoen en 80 tot 100 directe jobs.