In de Abdij van Park in Heverlee wordt opnieuw artisanaal bier gebrouwen. De paters willen zo opnieuw aanknopen bij hun middeleeuwse brouwtraditie. Sinds 2012 wordt in overleg met de norbertijnen wél al het zogenoemde Heverlee-bier op de markt gebracht. Maar dat is niet afkomstig van de abdij. Het nieuwe brouwsel wél.