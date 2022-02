Vanaf 1 januari wordt de notaris minder duur. Tenminste voor de aankoop van een gezinswoning, of de oprichting van een vennootschap. Vorig jaar nog stelde het Prijzenobservatorium vast dat de notariskosten in ons land te hoog liggen. Minister van justitie Van Quickenborne heeft nu een hervorming klaar. "De eerste échte hervorming van het notariaat in 70 jaar", volgens de minister.