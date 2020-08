Alweer storten beleggers zich op een mogelijke winnaar in de race naar een coronavaccin. Ditmaal is Novavax aan de beurt. De Amerikaanse biotechspeler meldt goede resultaten met z'n experimenteel coronavaccin, zelfs bij een lage dosis. Novavax is daarmee de vierde biotechspeler die vooruitgang boekt in de zoektocht naar een vaccin. De beleggers belonen het nieuws bij opening met een koerswinst van 21%. Het aandeel is dit jaar al 4.300% hoger gegaan. Duizelingwekkend.