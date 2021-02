Dampkap- en kookplaatfabrikant Novy heeft zopas de Henry van de Velde-prijs gekregen in de categorie 'bedrijven'. De jaarlijkse, prestigieuze prijs zet producten en diensten in de kijker die de meerwaarde van design laten zien. Vormgeving en innovatie staan centraal bij Novy, dat in de loop van zijn lange geschiedenis een opmerkelijke evolutie heeft doorgemaakt.