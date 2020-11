Zinksmelter Nyrstar investeert opnieuw 6 miljoen euro in z'n fabriek in Balen. Het neemt er twee nieuwe elektrofilters in gebruik, om de kwaliteit van het zink te verbeteren. En dat zorgt dan weer voor een langere levensduur van tal van produkten. De investering geeft Nyrstar ook toegang tot een breder scala aan grondstoffen op de wereldmarkt.