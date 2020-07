Zinksmelter Nyrstar heeft op zijn site in Balen de productiecapaciteit van zinkpoeder verdubbeld. De Zwitserse grondstoffenhandelaar Trafigura, dat Nyrstar vorig jaar overnam, investeerde hiervoor vijf miljoen euro in de Kempense vestiging. De zinkpoederfabriek levert 7 nieuwe jobs op. Dankzij de nieuwe fabriek worden zo'n 1200 vrachtwagenritten per jaar uitgespaard.