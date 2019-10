Ryanair-baas Michael O'Leary heeft zich tijdens een openhartig interview hard uitgelaten over de Britse luchtvaartautoriteit, naar aanleiding van het faillissement van Thomas Cook. In de Europese luchtvaart ziet hij maar ruimte voor 5 spelers, de rest gaat ten onder of zal opgeslokt worden, zo voorspelt hij nog. En als Ier ziet hij grote risico's in een no deal brexit.