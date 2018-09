O'Tacos restaurantketen kent groeispurt

Na Antwerpen en Leuven, opent de Franse fastfoodketen O'Tacos nu ook een restaurant in Gent. Het heeft er al negen in Franstalig België. O'Tacos is sinds vorig jaar overgenomen door het Belgische investeringsfonds Kharis Capital. Dat heeft ook Burger King en Quick in portefeuille. O'Tacos mikt op een jong publiek.