Hoe wordt geld gecreëerd? Waar komt winst vandaan? En is groei echt nodig? Met eenvoudige maar prangende vragen duikt regisseur Carmen Losmann als het ware in de machinekamer van ons monetaire systeem. Haar documentaire "Oeconomia" dingt mee naar de "Weten en geweten"-prijs op Docville, het Leuvense documentaire filmfestival dat zonet gestart is. Oeconomia wordt er morgenavond bovendien uitgeleid door een bekend Kanaal Z-gezicht: KBC-beursexpert Tom Simonts.