Kredietverzekeraar Allianz Trade waarschuwt voor een kaalslag in de hele Europese modesector. Oorlog en inflatie hebben het consumentenvertrouwen onderuit gehaald, waardoor de mode-uitgaven in de EU met 4,85 miljard euro dreigen terug te vallen. Voor heel wat Belgische modewinkels dreigt het de crisis te veel te worden. Vorig jaar zijn ze nog kunstmatig in leven gehouden door de coronasteun. Nu staan ze voor stijgende kosten, terwijl de consument vooral aan besparen denkt.