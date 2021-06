De OESO wordt optimistischer over de vooruitzichten van de wereldeconomie. De organisatie van industrielanden verwacht bijvoorbeeld dat de economie in de eurozone dit jaar met 4,3 procent groeit. Positieve prognoses, die onder meer te danken zijn aan de vooruitgang van de vaccinatiecampagnes. Toch waarschuwt de OESO ervoor dat het globale herstel nog lang geen gewonnen zaak is.