De OESO, de denktank van de 30 sterkste industrielanden, stelt niet langer onze automatische loonindexering in vraag. Wel roept ze de vakbonden op om zich niet langer te verzetten tegen de loonwet. Die moet het evenwicht met de lonen in de buurlanden bewaken zodat onze concurrentiekracht niet in het gedrang komt. Het is een van de aanbevelingen aan ons land. En sommige daarvan klinken erg bekend in de oren.