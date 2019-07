De OESO luidt alarm over een heikel punt: de productiviteitsgroei in ons land is nagenoeg stilgevallen. En dan vooral in de dienstensector. Het is precies onze hoge productiviteit die onze hoge lonen rechtvaardigt. Maar dan moeten we onze voorsprong wel vasthouden. De OESO doet dan ook een reeks aanbevelingen om het tij te keren.