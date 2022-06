Nog tot eind volgende week krijgen we een spervuur aan economische verwachtingen over ons heen, terwijl de oorlog in Oekraïne nog volop woekert. De OESO verlaagt alvast z'n groeiverwachting voor de wereldeconomie ingrijpend, tot nog 3% voor het lopende jaar. Tegelijk verdubbelt de economische organisatie haar inflatieverwachting naar bijna 9% voor de ontwikkelde economieën. Al drijft Turkije dat cijfer wel extra op.