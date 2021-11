Vanaf morgen start supermarktketen OKay met een nieuw winkelconcept : OKay Direct. Een selfservice winkel waar klanten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terechtkunnen. 't Gaat om een pilootproject, dat wil inspelen op de veranderende noden van consumenten. Winkelen wanneer je wil, zonder aan productkwaliteit te moeten inboeten, belooft Okay.