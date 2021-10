Er lekt geen ruwe olie meer uit een pijplijn voor de kust van Zuid-Californië. Dat heeft het bedrijf gezegd dat de pijplijn beheert. Sinds het afgelopen weekend is er wél een half miljoen ruwe olie in zee gestroomd. 't Is één van de grootste olielekken ooit in het gebied. Stranden zullen mogelijk maanden gesloten moeten blijven. En er dreigt onomkeerbare milieuschade.