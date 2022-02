Olie blijft de inflatie aanwakkeren. De prijs voor een vat Amerikaanse olie is voor het eerst in zeven jaar boven de 90 dollar gestegen. De opmars van de olieprijs duurt nu al zeven weken op rij en lijkt niet te stoppen. Speculanten hebben de kaap van de 100 dollar in het vizier. Met zware gevolgen voor de economie.