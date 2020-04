Het is dan toch gelukt. Oliereuzen Saoedi-Arabië en Rusland stoppen hun krachtmeting. Ze gaan hun productie fors terugdringen, zo zijn ze binnen het oliekartel Opec+ overeengekomen. Historisch fors. En toch daalt de olieprijs weer. Logisch, want Mexico ligt nog dwars. En vooral: de vraag is nog véél forser teruggevallen dan de 10 miljoen vaten die minder opgepompt gaan worden.