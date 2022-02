Het OLV Ziekenhuis in Aalst neemt twee nieuwe robots in gebruik. Een ervan is een Europese primeur. Hij zal vooral gebruikt worden voor urologische ingrepen zoals de verwijdering van een niertumor of van de prostaat. De andere robot, is de eerste in de Benelux voor wervelkolomchirurgie, rugoperties zeg maar. De twee robots zijn een miljoeneninvestering voor het ziekenhuis dat zich al jaren profileert met robotchirurgie.