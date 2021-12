Omikron zorgt voor chaos in de luchtvaartsector. Heel wat vliegend personeel heeft positief getest op het coronavirus of zit uit voorzorg in quarantaine. Daardoor zijn vandaag opnieuw meer dan 2.100 vluchten geschrapt, wereldwijd. Dat meldt trackingwebsite Flightaware. In het voorbije kerstweekend sneuvelden al 8.000 vluchten . Voor heel wat reislustige Amerikanen is het een kerst in mineur geworden.