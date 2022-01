De omikrongolf laat zich volop voelen op de werklvloer. Gemiddeld is al 6 procent van de werknemers in bedrijven afwezig door een covidbesmetting of quarantaine, 3 keer meer dan gewoonlijk. Dat meldt Voka op basis van een bevraging. Volgens de ondernemersorganisatie moet de regering nu dringend noodmaatregelen uitwerken om te voorkomen dat bedrijven of sectoren stilvallen.